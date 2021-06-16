Козак: Мы не видим возможности повлиять на Украину для выполнения минских соглашений

Козак заявил, что Россия не видит возможности повлиять на Украину, чтобы та выполняла минские соглашения Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Россия не видит возможности повлиять на Украину, чтобы та выполняла минские соглашения о перемирии на юго-востоке республики, заявил журналистам в Женеве заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Как отметил представитель администрации, сторонами соглашений о режиме прекращения огня должны быть Украина, ДНР и ЛНР, в то время как Владимир Зеленский считает, что этот вопрос должны регулировать Киев и Москва. Кроме того, Козак подчеркнул, что украинский президент жаловался на «нормандский формат», Германию и Францию.

В начале июня 2021 Министерство иностранных дел России обвинило Зеленского в саботаже минских соглашений

Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти Украины настроены на подмену минских соглашений на «что-то другое» и практически не скрывают этого.