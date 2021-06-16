Губернатор Игорь Артамонов определил кадровую потребность региона

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Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов во время Координационного совета по развитию системы профессиональных квалификаций в Липецкой области

Глава области Игорь Артамонов также отметил, что система профессиональных квалификаций – важный социальный государственный проект. Это инструмент для повышения качества подготовки профессиональных кадров и управления персоналом в современной России.

«Нам важно уметь определять приоритеты, проектировать будущее. И этим мы активно занимаемся с 2018 года, внедряя Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, разрабатывая программные продукты, реализуя совместные с Минтрудом РФ мониторинги востребованных профессий и специальностей, развивая инфраструктуру площадок, на которых можно проверить навыки и компетенции, повысить и подтвердить квалификацию», – подчеркнул глава исполнительной власти.

Одна из наиболее серьёзных задач исполнительной власти и бизнес сообщества – обеспечить рынок занятости квалифицированными работниками. Игорь Артамонов акцентировал, что в рыночных условиях овладение той или иной специальностью или профессией – только полдела. Требуется также найти работу, чтобы применить свои знания и опыт.

Губернатор Артамонов убежден, что нет никакого резона финансировать из региональной казны обучение специалистов, которые не будут востребованы рынком труда. Чтобы сделать процесс подготовки профессиональных кадров эффективным, требуются совместные усилия властей, образовательной системы и работодателей.

«Теперь мы будем направлять средства на обучение и переподготовку только востребованных в экономике кадров», – заключил Игорь Артамонов.