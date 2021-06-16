Матч Евро-2020 Финляндия - Россия начался в Санкт-Петербурге

Фанаты сборной России перед матчем. Фото: Артем КИЛЬКИН

16 июня футболисты сборной России в Санкт-Петербурге проведут свой второй матч чемпионата Европы 2020. Эта игра будет крайне важной для нас. Россия проиграла матч Бельгии со счетом 0:3. Так что теперь отступать некуда - надо побеждать соперника, который уже успел удивить, выиграв у Дании в поединке первого тура со счетом 1:0.

КП-Спорт проведет прямую онлайн-трансляцию поединка, в котором расскажет все подробности поединка на стадионе "Арена Санкт-Петербург". Стартовый свисток поединка прозвучит в 16:00 по московскому времени, а итог матча станет известен через пару часов.

Сборная России после матча с Финляндией проведет еще одну встречу на турнире на групповом этапе Евро-2020. 21 июня в Копенгагене наши проведут матч против команды Дании.

Напомним, что согласно регламенту Евро-2020 в 1/8 финала турнира выходят по две лучшие сборные каждой из 6 групп плюс 4 лучшие команды, занявшие третье место.

Следите за ходом матча Финляндия - Россия 16 июня 2021 в нашей онлайн-трансляции.