«80% продуктов вывозится из региона»: губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал об успехах развития агро-продовольственного комплекса

6 июня состоялось заседание Коллегии Минсельхоза России, где подводились итоги работы сельского хозяйства страны в 2020 году и стратегическим задачам на 2021 год. С приветственными словами к участникам Коллегии обратились премьер-министр федерального правительства Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев выступил с основным докладом.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что несмотря на все сложности, аграрии региона по итогам работы в 2020 году показали хороший результат. Собрано почти 4 млн тонн зерновых. Алтайский край сохраняет лидирующие позиции среди регионов России по производству муки, крупы, зерновых продуктов для завтрака, сыра и сухой сыворотки, занимает второе место по производству сливочного масла. Уровень самообеспечения региона зерном, молоком и мясом значительно превышает порог, установленный в Доктрине продовольственной безопасности России. Поэтому около 80 % производимых в крае продуктов питания вывозятся за его пределы.

«За последние три года экспорт продукции АПК увеличили почти в 2 раза, расширив географию поставок до 59 стран. По итогам прошлого года нам удалось перевыполнить план по объему экспорта продукции АПК почти на 37%, достигнув показателя порядка 350 млн. долл. США. Наш стратегический приоритет – увеличить объемы поставок продукции с высокой добавленной стоимостью», - пояснил губернатор.

Глава региона также отметил, что посевные работы в крае завершились в оптимальные сроки. Посевная площадь составила порядка 5 млн. 200 тыс. гектаров. Яровой сев провели на площади 4 млн. 500 тыс. гектаров, что соответствует намеченным плановым показателям. Виктор Томенко напомнил, что 23 июня в Алтайском крае состоится агропромышленный форум «День Сибирского поля-2021».

Министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев поблагодарил губернатора Виктора Томенко, возглавляющего комиссию Государственного Совета России по направлению «Сельского хозяйства», за эффективную работу этого органа.