Джонсон обматерил главу Минздрава Великобритании

Борис Джонсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обматерил министра здравоохранения Соединенного Королевства Мэтта Хэнкока, назвав его «совершенно безнадежным», и добавив к этому нецензурное слово. Об этом рассказал бывший советник главы британского правительства Доминик Каммингс.

Как передает Independent, по словам экс-помощника премьера, Байден допустил подобное высказывание в переписке с ним в WhatsApp в конце марта прошлого года. Обсуждая ситуацию с коронавирусом и тестирование на него, глава британского правительства написал Каммингсу, что министр здравоохранения «совершенно *** безнадежен» (totally f****** hopeless). Однако публично премьер-министр не критикует Хэнкока.

Каммингс также заявил, что Джонсону «нельзя доверять сейчас ни по коронавирусу, ни по любому другому важному вопросу войны и мира», а управление Хэнкоком системой здравоохранения бывший советник назвал «гарантированной катастрофой», отметив, что министра необходимо срочно уволить ради безопасности общества.