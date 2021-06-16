В МИД Литвы вызвали представителя российского посольства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерство иностранных дел Литвы пригласили представитель российского посольства, которому намерены выразить протест из-за «нарушения» воздушного пространства российскими самолетами.

«МИД Литвы 16 июня пригласил представителя посольства России, чтобы выразить протест по поводу нарушения воздушного пространства … Литва требует, чтобы Россия объяснила последний инцидент и приняла все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В министерстве утверждают, что два российских военных самолета в минувший вторник, 15 июня, «незаконно вторглись» в воздушное пространство республики над Балтийским морем.

Как писал сайт kp.ru, ранее, 16 июня, Министерство иностранных дел Эстонии вручило ноту временному поверенному в делах Российской Федерации в республике. Главный штаб Сил обороны страны выступил с заявлением, что два российских истребителя Су-35С нарушили воздушную границу государства в минувший вторник, 15 июня.

В Минобороны РФ ответили, что два российских истребителя выполняли плановый полет над Балтикой в строгом соответствии с международными правилами, не отклоняясь от утвержденного маршрута.