МВД Белоруссии: Тихановская находится в межгосударственном розыске в СНГ Фото: REUTERS

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии и лидер местной оппозиции Светлана Тихановская по-прежнему находится в межгосударственном розыске на территории стран СНГ. Об этом в среду, 16 июня, заявила пресс-секретарь министерства внутренних дел республики Ольга Чемоданова.

Вчера стало известно, что Светланы Тихановской больше нет в базе данных разыскиваемых МВД России лиц. В российской ведомства объяснили, что решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении находится исключительно в компетенции правоохранителей страны СНГ, которые являются инициатором розыска.

- Эта гражданка находится в межгосударственном розыске, - отметила Ольга Чемоданова в интервью изданию РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, в октябре минувшего года экс-кандидат в президенты Белоруссии появилась в базе розыска России по договору о правовой помощи между нашей страной и республикой. При этом в мае фамилии Тихановской уже не нашлось в базе разыскиваемых в России.