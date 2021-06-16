В «Роскосмосе» допустили участие бизнеса в проекте российско-китайской лунной станции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Частные компании смогут в будущем участвовать в проекте российско-китайской лунной станции, сообщил заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Как пояснил замглавы госкорпорации на презентации дорожной карты проекта, в ней прописаны никакие положения по участию бизнеса, этот вопрос – предмет дальнейшей работы.

По словам представителя Национального космического управления Китая (CNSA) в России Чжана Юаня, интерес к проекту проявили некоторые страны и организации.

Ранее Роскосмос заявил о подписании с Китайской национальной космической администрацией меморандума о взаимопонимании в создании Международной научной лунной станции, которая представляет комплекс экспериментально-исследовательских средств на поверхности и на орбите Луны, предназначенный для проведения научно-исследовательских работ.

Как писал сайт kp.ru, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что соглашение по созданию российско-китайской лунной станции не направлено против Запада.