Футболист сборной России Марио Фернандес получил травму во время матча с Финляндией Фото: REUTERS

Футболист российской сборной Марио Фернандес получил травму во время второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с Финляндией в среду, 16 июня.

Защитник российской команды в ходе игры столкнулся с соперником, неудачно упал на газон и сильно ударился спиной, получив травму. Спортсмен покинул поле на носилках на 26-й минуте встречи, продолжать игру он не может. Вместо Марио Фернандеса в матче будет играть Вячеслав Караваев.

Футболист неудачно упал на газон и сильно ударился спиной Фото: REUTERS

Марио Фернандес - бразильский и российский спортсмен, защитник московского клуба ЦСКА и сборной РФ по футболу.

Напомним, матч по футболу между сборными России и Финляндии в эту среду проходит в Санкт-Петербурге. На третьей минуте финские футболисты забили мяч в ворота российской команды, но этот гол не был засчитан.

«КП Спорт» ведет прямую онлайн-трансляцию матча.