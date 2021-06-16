Генпрокуратура ЛНР заявила о получении доказательств причастности Протасевича к убийствам мирных жителей Донбасса

Генпрокуратура ЛНР заявила о получении доказательств причастности Протасевича к убийствам жителей Донбасса Фото: кадр из видео

Генеральная прокуратура Луганской народной республики получила доказательства причастности блогера Романа Протасевича к убийству мирных жителей в Донбассе, заявил глава ведомства Сергей Горенко.

«Республиканским правоохранителям удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки «Азов»* (запрещена в РФ), зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны», – приводятся слова Горенко на сайте Генпрокуратуры ЛНР.

Следственные действия с Протасевичем проходили в Белоруссии. Как отметил глава ведомства, признательные показания Протасевича значительно дополнили доказательную базу следствия. Горенко подчеркнул, что она послужит основанием для направления обращений в международные правозащитные инстанции.

Напомним, что Роман Протасевич был задержан после экстренной посадки самолета Ryanair 23 мая, летевшего из Афин в Вильнюс. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков».

ЛНР возбудила дело против Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Украины.

*запрещенная в РФ организация.