Россияне могут посещать Иорданию с отрицательным тестом на коронавирус Фото: Иван ВИСЛОВ

Российские граждане могут посещать Иорданию при предъявлении отрицательного теста на коронавирусную инфекцию, который сделан не ранее чем за 72 часа до поездки. Об этом рассказал посол Иордании в Москве Халид Шавабка.

«Российские граждане могут в любое время приезжать в Иорданию при наличии отрицательного ПЦР-теста», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Напомним, ранее посол Иордании рассказал, что Иордания принимает российских туристов, привитых российской вакциной «Спутником V», отметив, что таким гражданам не требуется сдавать ПЦР-тест по прилете в страну.

Ранее специалисты выяснили, что Кипр стал самой популярной страной для летнего отдыха у российских туристов в текущем году. В список популярных направлений также вошли Греция, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Уточняется, что рост популярности данных стран во многом обусловлен закрытием большинства границ на фоне пандемии коронавирусной инфекции. При этом отмечается, что российские туристы также часто выбирают отдых в Крыму, который уже опередил Сочи и Геленджик по спросу на путевки.