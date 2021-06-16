Зеленский выдвинул России и Европе условия для запуска "Северного потока - 2"

Владимир Зеленский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Москве и Европе условия, при соблюдении которых Киев даст согласие на запуск газопровода «Северный поток - 2».

По его словам, если газопровод введут в эксплуатацию, то Москва сможет принудить Киев к прямому диалогу с самопровозглашенными республиками. Как он считает, Россия «всех переигрывает» в вопросе «Северного потока - 2». На этом фоне Зеленский заявил о гарантиях безопасности.

«Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности – это возвращение наших территорий», – заявил глава незалежной.

Комментируя вопрос о том, какую компенсацию Киев хочет получить, украинский лидер сообщил, что рассчитывает на прекращение войны, а также стабильность, спокойствие, энергетическую безопасность и возвращение контроля над территориями, предупредив, что в противном случае Украина «будет бороться за свою государственность и против "Северного потока - 2", не взирая на то, нравится это Европе или нет».

Напомним, глава МИД Украины выдвинул Москве примерно такие же условия для запуска газопровода «Северный поток – 2», предложив обменять проект на Крым. Министр заявил, что уже обсуждал этот вопрос на переговорах в Берлине. Позже депутат Бундестага назвал такие требования чушью.

Незадолго до этого МИД РФ обвинил Зеленского в саботаже минских соглашений. Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти Украины настроены на подмену минских соглашений на «что-то другое» и практически не скрывают этого.