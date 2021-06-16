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Политика16 июня 2021 17:05

Боррель предложил упростить визовый режим ЕС для российских студентов

Дипломат считает, что россиянам нужно предоставить более широкие возможности для образования Европе
Абдулла ШАКИРОВ
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Боррель предложил упростить визовый режим ЕС для российских студентов

Боррель предложил упростить визовый режим ЕС для российских студентов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Визовая политика Евросоюза в отношении российских студентов должна быть упрощена, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Надо быть более щедрыми в вопросах виз, которые выдаются для получения образования, чтобы люди могли посмотреть, как живет Европа», – заявил он, представляя доклад по отношениям с Россией для саммита Евросоюза.

По мнению Борреля, ЕС должен активнее «поддерживать мобильность российской молодежи», в том числе выдавая визы и предоставляя дополнительные возможности для обучения и работы. В своем выступлении он признал, что «есть вопросы, решение которых без Москвы невозможно».

Также Боррель предложил новую стратегию отношений с Россией, основанную на трех принципах – дистанцировании, давлении и диалога «по интересным для ЕС вопросам». К таким темам относятся в частности здравоохранение, климат, ядерная программа Ирана и борьба с терроризмом. Кроме того, глава евродипломатии считает важным развивать взаимодействие между народами ЕС и России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила новую стратегию ЕС в отношении России. По ее мнению, у тех, кто придумал эту концепцию, «проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием».

Как писал сайт kp.ru, в Эстонии призвали закрыть границы Европы для россиян.