Боррель предложил упростить визовый режим ЕС для российских студентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Визовая политика Евросоюза в отношении российских студентов должна быть упрощена, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Надо быть более щедрыми в вопросах виз, которые выдаются для получения образования, чтобы люди могли посмотреть, как живет Европа», – заявил он, представляя доклад по отношениям с Россией для саммита Евросоюза.

По мнению Борреля, ЕС должен активнее «поддерживать мобильность российской молодежи», в том числе выдавая визы и предоставляя дополнительные возможности для обучения и работы. В своем выступлении он признал, что «есть вопросы, решение которых без Москвы невозможно».

Также Боррель предложил новую стратегию отношений с Россией, основанную на трех принципах – дистанцировании, давлении и диалога «по интересным для ЕС вопросам». К таким темам относятся в частности здравоохранение, климат, ядерная программа Ирана и борьба с терроризмом. Кроме того, глава евродипломатии считает важным развивать взаимодействие между народами ЕС и России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила новую стратегию ЕС в отношении России. По ее мнению, у тех, кто придумал эту концепцию, «проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием».

Как писал сайт kp.ru, в Эстонии призвали закрыть границы Европы для россиян.