Начались переговоры Путина и Байдена в расширенном составе в Женеве Фото: REUTERS

Начались переговоры президента России Владимир Путин с американским коллегой Джо Байденом в расширенном формате в Женеве.

Как писал сайт kp.ru, ранее завершились переговоры в «узком» формате, на которых кроме Путина и Байдена присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретаря США Энтони Блинкен.

Российскую делегацию в расширенном формате переговоров представят не только глава МИД РФ, но и замминистра иностранных дел Сергей Рябков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Кроме того, приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель главы государства по Сирии Александр Лаврентьев.

В американскую делегацию помимо госсекретаря США вошли заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, американский посол в Москве Джон Салливан, помощник по нацбезопасности Джейк Салливан, а также директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин.

Ожидается, что в ходе саммита главы государства обсудят двухсторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, а также борьбу с киберпреступностью, противодействие пандемии коронавируса и региональные проблемы.

Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию саммита.