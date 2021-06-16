Депутат Бессараб прокомментировала обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан

В Госдуме прокомментировали обязательную вакцинацию в Москве Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала сообщения о том, что в Москве и Московской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан. Политик подчеркнула, что существующие темпы вакцинации действительно нуждаются в стимуляции.

Необходимо дополнительно стимулировать прохождение вакцинации, потому что мы видим, что всем нам очень непросто в связи с ограничительными мерами... Если мы все вместе не будем более ответственными, не будем проходить вакцинацию, то мы сделаем несколько шагов назад и в восстановлении рынка занятости, и в восстановлении всех наших возможностей просто жить и работать как до ковидной истории», — цитирует депутата RT.

Бессараб добавила, что сама она вакцинировалась еще в декабре и готова будет вакцинироваться еще раз, если это потребуется спустя какое-то время.

«Если врач отказывается вакцинироваться и при этом может заразить детей, пожилых людей, тех, кто не защищён от коронавируса и может пострадать очень серьёзно, я думаю, этот врач не имеет права заходить к таким людям. Если работник детского сада отказывается вакцинироваться и идёт работать с детьми, это граничит, на мой взгляд, с безответственностью», — пояснила свою позицию политик.

Напомним, ранее Роспотребназдор Москвы обязал вакцинировать 60% работающих граждан столицы. Главный санитарный врач города приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере торговли и услуг горожан, передает телеканал «360».

Обязательными для отдельных категорий граждан стали прививки и в Московской области. Губернатор региона пояснил, что это необходимая мера, чтобы не вводить новые ограничения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».