Эксперт по этикету «прочла» цвета галстуков Путина и Байдена на встрече в Женеве

Встреча лидеров двух государств проходит в Женеве Фото: REUTERS

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева расшифровала, о чем говорят цвета галстуков, которые главы США и России выбрали для переговоров в Женеве.

Российский лидер предпочел бордово-фиолетовый цвет. Это статусность, жесткость и решительность.

- В нем есть красный луч, это говорит о динамичной позиции, которую демонстрирует человек. Что касается расцветки, то там присутствует мелкий рисунок, - сказала эксперт.

Она отметила, что Владимир Путин предпочитает классические цвета, чтобы не демонстрировать на публику какие-то личные пристрастия. А вот цвет галстука Джо Байдена вызвал вопросы у эксперта.

- Голубой оттенок говорит о несерьезности намерений. Для такого важного события странный выбор. Это говорит о том, что саммит в его понимании не торжественное и не столь важное событие. На такие мероприятия все таки выбирают более темные оттенки, - подытожила Николаева в беседе с Life.ru.

16 июня стартовало главное политическое событие года началось. Владимир Путин и Джо Байден уединились в библиотеке женевской виллы La Grande, чтобы обсудить отношения Америки и США.