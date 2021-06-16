Госдума освободила от НДС ряд предприятий общепита Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 16 июня, Госдума приняла в окончательном, третьем чтении поправки в Налоговый кодекс (НК) во исполнение поручения президента России, которое с 2022 года освобождает от уплаты НДС заведения общепита с ежегодной выручкой до двух млрд рублей.

Соответствующие поправки будут внесены в статью 149 Налогового кодекса и распространятся на рестораны, бары, кафе, буфеты, кафетерии, а также предприятия быстрого обслуживания, столовые и закусочные.

Тем не менее для освобождения от налога на добавленную стоимость заведениям необходимо соответствовать ряду условий. Сумма доходов компании за прошлый год не должна превышать в совокупности двух млрд рублей, а удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме должен составлять не менее 70 процентов.

Кроме того, необходимо, чтобы среднемесячный размер выплат со стороны компании в пользу физических лиц был выше размера среднемесячной начисленной зарплаты в каждом субъекте России.