Зеленский – о встрече с Путиным: Она будет, но Россия ее слишком оттягивает

Зеленский заявил, что встреча с Путиным неизбежна Фото: REUTERS

Встреча президентов России и Украины состоится, однако Москва «слишком оттягивает» ее, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью западным СМИ, опубликованном на сайте его офиса.

Как отметил Зеленский, президент России готов к встрече, «но оттягиванием вопрос не решить». Он заявил, что Москва ищет разные причины, чтобы перенести переговоры например, «поднимает вопрос русского языка, церкви и тому подобное».

«Даже в средствах массовой информации обсуждают мою фигуру – это очень важно в двусторонних отношениях, когда идет война...У меня здесь очень открытая позиция: если хотите уважения к русскому языку – уважайте украинский», – заявил он.

На вопрос, сможет ли саммит Путина с президентом США Джо Байденом ускорить встречу российского и украинского лидеров, Зеленский ответил, что «она неизбежна». При этом он оговорился, что если Путин «не хочет ничего заканчивать, встречи не будет». Зеленский выразил надежду на скорейшее определение конкретных сроков саммита с Путиным.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 украинский президент позвал Владимира Путина на встречу на линии соприкосновения в Донбассе. Российский лидер ответил, что судьбу Донбасса Зеленский должен обсуждать не с ним, а с главами Донецкой и Луганской народных республик.