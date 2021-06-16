Для участников съезда «Единой России» обеспечат максимальные меры безопасности

В связи с введенными в Москве ограничениями из-за пандемии COVID-19 организаторы съезда "Единой России" уделят особое внимание противоэпидемиологическим мерам.

Съезд «Единой России», запланированный на 19 июня, пройдет в формате максимальной безопасности, заявили представители партии. В связи с введенными в Москве ограничениями из-за пандемии COVID-19, а также из-за роста заболеваемости коронавирусом, организаторы уделят особое внимание противоэпидемиологическим мерам. Все делегаты, гости мероприятия и журналисты накануне съезда должны будут сдать ПЦР-тесты. Во время регистрации на мероприятие каждого участника попросят предъявить справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

В качестве дополнительных мер безопасности на площадке съезда откроются пункты экспресс-тестирования и вакцинации. При желании участники форума смогут сделать прививку, сообщается на сайте «Единой России».

Все участники мероприятия должны будут в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты. Организаторы съезда не только обеспечат делегатов и гостей медицинскими масками, но и будут обновлять их каждые полчаса. В зале обеспечат разметку для социального дистанцирования, а все помещения будут регулярно дезинфицироваться. Для подготовки съезда «Единой России» привлечены специалисты Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения.

Журналисты смогут наблюдать за работой съезда онлайн: прямая трансляция будет вестись на официальных ресурсах «Единой России» в Интернете. Представители федеральных СМИ, освещающие работу съезда непосредственно на месте событий, будут работать в формате сокращенного пула.

Напомним, на XX Съезде «Единой России» будет утвержден список кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму этой осенью. Участники съезда также утвердят главные направления предвыборной Программы партии. Затем программный документ ждет обсуждение в регионах. После этого его доработают с учетом предложений избирателей и экспертов.