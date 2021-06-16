ФСБ задержала еще одного члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на псковских десантников в 2000 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще один член банды Шамиля Басаева, принимавший участие в нападении на псковских десантников 29 февраля 2000 года в Чечне, был задержан сотрудниками ФСБ и МВД России, сообщил Следственный комитет РФ.

«В ходе расследования 16 июня 2021 года во взаимодействии с подразделением ФСБ России и Главным управлением МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу по подозрению в совершении преступления задержан член банды Басаева – уроженец Чеченской республики Магомед Алханов», – говорится на сайте СК.

При нападении на псковских десантников погибли 84 военных. Боевику намерены предъявить обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Следствие будет ходатайствовать о заключении Алханова под стражу, отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в марте 2021 в Москве задержали бывшего боевика из банды Басаева, участвовавшего в 2000 году в нападении на псковских десантников в Чечне.