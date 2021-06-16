Аналитики подвели итоги весеннего этапа программы туристического кешбэк

Аналитики рассказали о популярности весеннего туристического кешбэка Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Аналитики подвели итоги весеннего этапа программы туристического кешбэка, в рамках которого туристы могли получить возврат части средств, потраченных на отпуск в период с 18 марта по 15 июня. Оказалось, что доля акционных бронирований от общего числа бронирований в указанный период составила 19%.

По подсчетам экспертов, весной россияне в пять раз чаще совершали бронирования по акции, чем в период предыдущего этапа акции, который проходил в России с 15 октября по 5 декабря 2020 года. Отмечается, что чаще всего путешественники бронировали отель на четыре ночи, а средний чек составил чуть больше 18,5 тысяч рублей.

Наиболее активными периодами бронирования акционных туров стали недели с 3 по 9 мая, с 7 по 13 июня, с 26 апреля по 2 мая.

«Мы видим, что это предложение чрезвычайно востребовано... Программа туристического кешбэка в очередной раз доказала свою эффективность и помогла подогреть интерес туристов к путешествиям в преддверии старта высокого летнего сезона», - цитирует представитель туристического сервиса Ostrovok.ru Феликса Шпильмана RT.

Напомним, со среды, 16 июня, в России стартовал уже четвертый этап туристического кешбэка, который продлится до конца июля. В этом время россияне смогут приобрести путевки по внутренним направлениям на выгодных условиях, передает телеканал «360».

Ранее опрос показал, что большинство россиян в этом году хотят посетить Крым, курорты Краснодарского края, побывать на Байкале и в Петербурге. Всего на отпуск большинство опрошенных планируют потрать в среднем по 40 тысяч рублей, передает Пятый канал.