Россиянин Кошкин признан виновным в США по делу о криптосервисе, скрывающем вредоносное ПО Фото: REUTERS

Россиянин Олег Кошкин признан виновным в Соединенных Штатах по делу о работе над криптосервисом, которое позволяет скрывать вредоносное ПО. Об этом сообщает Минюст США.

Обвиняемый проходит по делу вместе с россиянином Петром Левашовым. Их вдвоем подозревают в том, что они содержали крупную ботнет-сеть Kelihos, которая использовалась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров.

Кошкин был арестован в Калифорнии в сентябре 2019 года и находится под стражей с момента ареста. Как сообщили в ведомстве, россиянину грозит максимальное наказание в 15 лет лишения свободы, приговор должны вынести 20 сентября текущего года.

Левашов свою вину признал, приговор ему объявят 20 июля 2021 года.

Напомним, в конце мая суд в американском штате Невада приговорил россиянина Егора Крючкова, ранее признавшегося в сговоре с целью взлома компьютерной сети компании Tesla, к десяти месяцам заключения – сроку, который подсудимый уже отбыл за время следствия по этому делу. Как писал сайт kp.ru, россиянин был задержан в Лос-Анджелесе в августе прошлого года. По версии следствия, гражданин РФ с предполагаемыми сообщниками якобы пытался подкупить сотрудника компании, чтобы тот помог загрузить в ее компьютерную систему вредоносное ПО, которое позволило бы скачать базу данных, предположительно, для использования этих данных с целью шантажа.