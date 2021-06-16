Переговоры Путина и Байдена в расширенном составе завершились Фото: REUTERS

Переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в расширенном формате в Женеве завершились в 17:05 по местному времени (18:05 мск).

Как писал сайт kp.ru, на переговорах в «узком» формате кроме Путина и Байдена присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретаря США Энтони Блинкен.

В расширенном формате переговоров российскую делегацию представлял не только глава МИД РФ, но и замминистра иностранных дел Сергей Рябков, помощник российского лидера Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Также были приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель главы государства по Сирии Александр Лаврентьев.

В американской делегации помимо госсекретаря США приняли участие заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, помощник по нацбезопасности Джейк Салливан, американский посол в Москве Джон Салливан, а также директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин.

Сайт kp.ru вел прямую трансляцию саммита.