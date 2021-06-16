Расширенная часть переговоров Путина и Байдена в Женеве продолжалась час

Встреча Путина и Байдена в Женеве продолжалась более трех часов. Фото: официальный сайт Кремля

Расширенная часть переговоров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве в среду, 16 июня, продолжалась около часа.

Переговоры лидеров двух государств в расширенном составе завершились в 17:05 по местному времени (в 18:05 по московским часам). Начался саммит сегодня в 14:30 по московскому времени. Белый дом сообщил о завершении не саммита, а только расширенной части, уточняет журналистский пул.

На 19:00 по Москве запланирована итоговая пресс-конференция российского президента Владимира Путина по итогам саммита.

Как писал сайт kp.ru, примерно в 20:30 по московским часам президент Швейцарии Ги Пармелен и руководитель МИД государства Иньяцио Кассис проведут совместную пресс-конференцию после саммита российского и американского лидеров.

ПО ТЕМЕ

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня 2021 года: прямая онлайн-трансляция переговоров президентов России и США

16 июня 2021 года в Женеве пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию переговоров (подробности)

С чего началась встреча Путина и Байдена

Президент России первым приехал на саммит в Женеве (подробности)