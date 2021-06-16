Встреча Путина и Байдена в Женеве завершена Фото: REUTERS

Переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Женеве завершились

Как писал сайт kp.ru, начался саммит в среду, 16 июня, в 13:30 по местному времени (14:30 по мск) переговорами в «узком» формате, на которых кроме Путина и Байдена присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретаря США Энтони Блинкен. Переговоры лидеров двух государств в расширенном составе завершились в 17:05 по местному времени (в 18:05 по мск).

Напомним, перед переговорами американский и российский лидер поприветствовали друг друга рукопожатием и сделали совместный снимок. Встреча прошла на площадке у главного входа в виллу Ла-Гранж. Позже президент России поблагодарил американского коллегу за предложение провести встречу. Байден в свою очередь назвал переговоры лицом к лицу с Путиным полезными.

После переговоров Байден вернется в Вашингтон. Путин планирует встретиться с президентом Швейцарии для обсуждения перспективы развития и укрепления двустороннего сотрудничества.

Сайт kp.ru вел прямую трансляцию саммита.