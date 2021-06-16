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Здоровье16 июня 2021 18:42

Белоруссия проводит испытания собственной вакцины от COVID-19

Производство препарата планируется запустить в 2022 году
Абдулла ШАКИРОВ
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Белоруссия начала испытания собственной вакцины от коронавируса

Белоруссия начала испытания собственной вакцины от коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия начала предварительные испытания вакцины против коронавируса собственного производства.

Испытания проходят в республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии. Уже к осени Белоруссия рассчитывает получить опытный образец препарата, в 2022 году – начать его производство, передает «БелТА».

Уточняется, что в создании вакцины участвуют пять лабораторий. В РПНЦ уже выбрали несколько «кандидатных вариантов» препарата, сейчас специалисты проводят их испытания на лабораторных мышах. После запуска производства вакцины ей начнут массово прививать граждан Белоруссии, сказал заведующий лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов Анатолий Красько.

Напомним, в конце апреля 2021 в Белоруссии планировали запустить производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, страна хотела начать выпуск вакцины «Спутник Лайт».