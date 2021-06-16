Источник в делегации: встреча Путина и Байдена прошла успешно Фото: REUTERS

Переговоры российского президента Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена в Женеве прошли «вполне успешно». Об этом в среду, 16 июня, рассказал в интервью изданию РИА Новости источник в делегации, близкий к переговорам.

- Все прошло вполне успешно, - рассказал один из членов российской делегации на переговорах в ответ на соответствующий вопрос.

Напомним, несколько минут назад в Женеве завершился саммит РФ-США. Встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джозефа Байдена длилась в общей сложности около трех с половиной часов – она завершилась в 17:05 по местному времени (в 18:05 по московским часам).

Примерно в 19:00 по столичному времени российский лидер Владимир Путин даст пресс-конференцию по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

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