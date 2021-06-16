Финансовый консультант перечислила три способа снижения долговой нагрузки Фото: Евгения ГУСЕВА

Финансовый консультант, эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина перечислила три способа, которые помогут снизить долговую нагрузку.

Один из самых эффективных и популярных способов избавиться от долгов или снизить их объем – это рефинансирование кредита. Но брать новый кредит, чтобы закрыть старый нужно только на очень хороших условиях.

- Перекредитование выгодно, если разница между процентными ставками по ипотеке составляет от 1,5%, а по потребительскому кредиту — от 3%, - рассказывает эксперт ФАН.

Прежде чем решиться на перекредитование нужно посчитать сумму оставшихся платежей, страховку по действующему кредиту. А потом сравнить эти суммарные платежи с новым кредитом и дополнительными платежами, которые придется вносить в связи с оформлением.

Еще один способ - это оформление ипотечных каникул заемщикам, оказавшимся в трудном материальном положении. По договору может быть только одна отсрочка, а сумма долга не может превышать 15 млн рублей.

Последнее средство, к которому можно обратиться – это реструктуризация или изменение условий кредитного договора.

- Это крайняя мера, и прибегать к ней стоит в особо тяжелых случаях, когда остальные способы применить невозможно. Подобный метод неизменно увеличит переплату по кредиту, - предупреждает финансовый консультант.

Существует два типа реструктуризации: выбрать платежные каникулы или пролонгацию.

В первом случае банк разрешит определенное время не вносить платежи по кредиту либо выплачивать только проценты.

Во втором случае банк продлит срок кредитования, что снизит ежемесячные платежи.

По данным на 1 апреля 2021 года россияне задолжали банкам более 20,7 трлн рублей. Безопасной долговой нагрузкой эксперты называют 25% от ежемесячного бюджета.