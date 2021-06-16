Путин и Байден согласились, что в основе урегулирования ситуации на Украине лежат Минские соглашения Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом затронули тему Украины, и глава Белого дом согласен, что в основе урегулирования лежат Минские соглашения.

«Что касается Украины, то тема затрагивалась, не могу чтобы очень подробно. Президент Байден согласен, что в основе урегулирования лежат Минские соглашения», - сказал российский лидер в ходе пресс-конференции с президентом США.

По словам Путина, в ходе прошедшего саммита тема вступления Украины в НАТО «затрагивалась мазком». Как отметил глава государства, «обсуждать нечего».

«Что касается обязательств по поводу Украины. У нас обязательство одно - способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова - мы пойдем по этому пути», - добавил глава государства.

Напомним, ранее МИД РФ обвинил Киев в саботаже минских соглашений. Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти Украины настроены на подмену минских соглашений на «что-то другое» и практически не скрывают этого.