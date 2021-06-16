Путин: На США и РФ лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире. Фото: официальный сайт Кремля

На России и Соединенных Штатах лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире. Об этом в среду, 16 июня, в ходе пресс-конференции сообщил российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с американским президентом Джозефом Байденом.

- На США и РФ лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире. Мы эту ответственность осознаем. Стоит вопрос о том, что дальше - мы договорились о том, что начнутся на межведомственном уровне под эгидой Госдепа и МИД, - сказал он.

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