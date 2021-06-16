Путин охарактеризовал разговор с Байденом: Не было враждебности

Путин охарактеризовал разговор с Байденом Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции охарактеризовал встречу с американским коллегой Джо Байденом, отметив, что на переговорах не было враждебности несмотря на то, что позиции стран расходятся.

«Я считаю, что не было никакой враждебности на встрече. По многим позициям наши оценки расходятся. Но с обеих сторон было продемонстрировано желание искать стабильности».

Путин рассказал, что в ходе прошедшей встречи стороны коснулись вопроса кибербезопасности, и договорились, что начнут консультации. По словам российского лидера, это очень важно.

«Хочу вас проинформировать о вещах, которые известны. Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак осуществляется с киберпространства США, затем Канада, две латиноамериканские страны. Россия в этом списке не значится», - напомнил он.

Как писал сайт kp.ru, перед переговорами американский и российский лидер поприветствовали друг друга рукопожатием, после чего сделали совместный снимок. Позже президент России поблагодарил американского коллегу за предложение провести встречу. Байден в свою очередь назвал переговоры лицом к лицу с Путиным полезными.