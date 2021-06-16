Путин: предложения Украины противоречат минским соглашениям Фото: REUTERS

Предложения властей Украины противоречат минских соглашениям. Об этом в среду, 16 июня, в ходе пресс-конференции сообщил российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с американским президентом Джозефом Байденом.

- Что предложила Украина? Первым шагом - вернуть ВСУ к местам своей постоянной дислокации. Что значит? Войска Украины должны войти на Донбасс. Затем - закрыть границу с Россией, потом - через три месяца провести выборы. Не надо быть никаким юристом, что понять - это минским соглашениям противоречит, - подчеркнул Владимир Путин.

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