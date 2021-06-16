Путин о Навальном: Человек знал, что нарушает закон Фото: REUTERS

Российский блогер Алексей Навальный знал, что он нарушает действующий на территории страны закон. При этом он, сознательно игнорируя требования российского законодательства, уехал в другую страну. Об этом в среду, 16 июня, на пресс-конференции сообщил президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом.

- Человек этот знал, что он нарушает действующий в РФ закон. Сознательно, подчеркивая, игнорируя требования закона, уехал на лечение за рубеж. Он не явился, проигнорировал требования закона. Он сделал то, чего он хотел. Что касается таких как он - я думаю, ничего сложного не скажу, - отметил глава государства.

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