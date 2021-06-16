Байден звонил Путину после слов об "убийце" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин прокомментировал резкие высказывания американского коллеги Джо Байдена, сделанные в его сторону. Российский лидер отметил, что говорил с главой Белого дома два часа с глазу на глаз.

«По поводу резких заявлений. Все мы знаем эти заявления - президент Байден мне позвонил, он объяснился, меня это устроило. И разговор был конструктивный. Мы говорили два часа с глазу на глаз. Не со всеми лидерами так долго говорим», - заявил российский лидер.

Напомним, ранее американский лидер заявил о якобы вмешательстве в американские выборы в минувшем 2020 году, обвинив в этом Москву, и заявил, что Путин заплатит за это. По его словам, именно российские власти должны «заплатить цену». Президент РФ пожелал главе США здоровья.

Позже глава Белого дома заявил, что, когда во время скандального интервью его спросили о российском коллеге, отвечал честно. Однако он признался, что, по его мнению, это не должно «сильно сказаться на предстоящую встречу» в Женеве.