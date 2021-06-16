Проблемы ленинградцев будут решать виртуальные помощники от Центра управления регионом

Центр управления регионом Ленинградской области разработал инструкцию по созданию виртуальных помощников. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Центр управления регионом Ленинградской области разработал инструкцию по созданию виртуальных помощников, отвечающих жителям на важные вопросы в режиме реального времени. Теперь цифровые ассистенты появятся во многих комитетах администрации Ленинградской области. Чат-боты возьмут на себя функции по общению с населением и будут отвечать на самые насущные вопросы.

Удобство цифровых помощников ленинградцы оценили в мае этого года. Тогда в связи с большим наплывом вопросов от жителей эксперты Центра управления регионом совместно с комитетом социальной защиты населения разработали чат-бот в мессенджере по выплатам на детей 3-7 лет. Приложение быстро завоевало популярность и помогло ответить на множество вопросов, волновавших родителей.

Опыт оказался настолько удачным, что в Центр управления регионом стали обращаться и другие комитеты администрации, желающие разработать собственных виртуальных помощников. Чтобы растиражировать успешное начинание коллег и сделать работу цифровых ассистентов системной, ЦУР разработал подробные методические рекомендации по созданию чат-ботов.

- Необходимость в разработке чат-ботов - цифровых помощников есть у многих комитетов администрации, - рассказала председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен. - ЦУР сначала физически помог реализовать чат-бот по конкретному вопросу социальной защиты - выплатам на детей от 3 до 7 лет. А дальше, предвидя обращения других комитетов, разработал подробную методичку. Она даст возможность всем структурным подразделениям администрации самим, когда необходимо, создавать цифровых помощников. Мы пошли по пути давать удочку, а не рыбу. Но, естественно, мы всегда готовы помочь и проконсультировать коллег.

Инструкции по созданию чат-ботов будут направлены во все комитеты администрации Ленинградской области, желающие завести собственных виртуальных помощников.