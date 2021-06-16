Путин: Озабоченности милитаризацией Арктики не имеют оснований

Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита с Джо Байденом призвал не беспокоиться по поводу милитаризации Арктики Россией

«Озабоченности по поводу милитаризации Арктики не имеют никаких оснований», – заявил глава государства.

Путин заявил, что Россия никогда ничего не нарушала и намерена в полном объеме придерживаться международных правовых норм.

В мае 2021 года американские СМИ написали, что Россия превзошла США по военному присутствию в Арктике.

Ранее посол России в Дании заявил, что в Арктике нет места НАТО и ее вооружениям.

Как писал сайт kp.ru, перед переговорами в Женеве американский и российский президенты поприветствовали друг друга рукопожатием, после чего сделали совместный снимок. Позже президент России поблагодарил американского коллегу за предложение провести встречу. Джо Байден в свою очередь назвал переговоры лицом к лицу с Путиным полезными.