Путин ответил про «красные линии» между Россией и США Фото: REUTERS

Президенты России и США во время саммита в Женеве не устанавливали никаких «красных линий» между двумя государствами. В ходе переговоров стороны смогли достигнуть взаимопонимания и договориться о совместной работе по различным направлениям. Об этом в среду, 16 июня, на пресс-конференции сказал российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с президентом США Джозефом Байденом.

- Так далеко, чтобы что-то делить, мы с Байденом не дошли. Нам в целом понятно, о чем говорят американские партнеры, а они понимают нас. Мы договорились работать по кибербезопасности, по стратегической стабильности и по другим направлениям. Все постепенно должно стать предметом договоренностей, - отметил российский лидер.

Владимир Путин добавил также, что за последнее время в российско-американских отношениях накопилось «очень много завалов», однако обе стороны настроены на поиск решения данной проблемы.

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