Заявление Путина и Байдена: В ядерной войне не может быть победителей

Президенты России и США по итогам саммита в Женеве приняли совместное заявление о стратегической стабильности Фото: REUTERS

Президенты России и США по итогам саммита в Женеве приняли совместное заявление о стратегической стабильности. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.

В частности, в нем говорится, что стороны подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей. Также лидеры двух стран отметили, что Россия и США способны «добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны».

Как сказано в заявлении, Москва и Вашингтон в ближайшее время проведут «предметный и энергичный» диалог по стратегической стабильности. Отмечается, что он заложит основу будущего контроля над ядерными вооружениями.

Как писал сайт kp.ru, перед переговорами американский и российский президенты поприветствовали друг друга рукопожатием, после чего сделали совместный снимок. Позже президент России поблагодарил американского коллегу за предложение провести встречу. Джо Байден в свою очередь назвал переговоры лицом к лицу с Путиным полезными.