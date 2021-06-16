Путин рассказал о работе по обмену заключенными между Россией и США Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе переговоров в Женеве обсудили обмен заключенным. По словам российского лидера на пресс-конференции по итогам саммита в среду, 16 июня, в данном вопросе могут быть найдены компромиссы.

- Во время мы поговорили об этом. Президент США Джозеф Байден поднял этот вопрос применительно к американским гражданам, которые находятся в местах лишения свободы на территории Российской Федерации. Этот вопрос об обмене заключенными мы с ним обсудили. Я думаю, тут могут быть найдены определенные компромиссы, - рассказал Владимир Путин.

Российские лидер добавил также, что работать над данным вопросом будут американский государственный департамент и министерство иностранных дел России.

В среду в Женеве состоялся саммит США и РФ. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона.

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