Путин про санкции: США потеряли не меньше, чем Россия

После введения Вашингтоном санкций в отношении российского бизнеса США потеряли не меньше, чем РФ, заявил Путин Фото: REUTERS

После введения Вашингтоном санкций в отношении российского бизнеса США потеряли не меньше, чем РФ, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита с американским коллегой Джо Байденом.

«США потеряли не меньше, чем РФ. Отчасти в этом смысле США выполнили свою задачу сдерживания. Но ничего критического нет. Американцы ушли с территории РФ из бизнеса, отдав в руки конкурентов из других стран. Смысл?», – сказал глава государства.

Напомним, в апреле 2021 года Вашингтон ввел новые санкции в отношении Москвы. В документе говорится о том, что США в праве вводить ограничения к России за вмешательство в выборы и кибератаки, также предусматриваются визовые ограничения и блокировка собственности некоторых граждан. Американским компаниям запретили напрямую приобретать госдолг, выпущенный Центробанком, ФНБ или Минфином РФ.