Путин: Байден пока не приглашал меня в гости Фото: REUTERS

Американский президент Джозеф Байден пока что не приглашал российского лидера Владимира Путина в Соединенные Штаты. Об этом президент РФ сообщил в среду, 16 июня, в ходе пресс-конференции по итогам саммита с американским коллегой.

- Президент Байден не приглашал в гости, я тоже не сделал такого приглашения, - рассказал глава государства.

Российский лидер объяснил, что для подобных поездок и визитов глав государств «в гости» друг к другу необходимы определенные условия.

После этого американский журналист задала вопрос о том, что некоторое время назад Джозеф Байден заявил, что посмотрел российскому коллеге «в глаза и не увидел там души». Владимир Путин отметил, что слышит такое утверждение не в первых раз, однако сам такого не помнит.

Российские президент отметил также, что переговоры с его американским коллегой Джо Байденом прошли хорошо.

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