Путин о Байдене: мы говорили на одном языке, но это не значит, что мы заглядывали друг другу в глаза

Путин о Байдене: Мы говорили на одном языке, но это не значит, что мы смотрели друг другу в глаза Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал, что говорили со своим американским коллегой Джо Байденом на одном языке, однако это не значит, что они "заглядывали" друг другу в глаза.

Путин назвал Байдена конструктивным собеседником. «Но, он вспоминал немного о своей семье, о том, о чем мама с ним говорила. Это показывает уровень, качество его моральных ценностей. И мне кажется, что в целом мы говорили на одном языке. Но это не значит, что надо заглядывать в глаза, душу. Отношения всегда носят прагматический характер», - заявил российский лидер.

Путин также рассказал, что Байден не приглашал его в гости в Белый дом, отметив, что и он не сделал аналогичного приглашения, поскольку для таких встреч «должны созреть условия».

Как писал сайт kp.ru, Путин в ходе пресс-конференции охарактеризовал встречу с американским коллегой, отметив, что на переговорах не было враждебности несмотря на то, что позиции стран расходятся. По словам российского лидера, стороны продемонстрировали желание искать стабильности.