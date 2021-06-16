Путин: Американские СМИ не выполняют требования российского закона Фото: REUTERS

Американские СМИ не выполняют требования российского закона, Москва объяснила Вашингтону на этот счет, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита с Джо Байденом.

«У меня создалось впечатление, что американская делегация не знала, что RT до этого объявили иноагентами. И RT выполняет все требования закона, хотя им создают очень много проблем. Но у нас таких проблем нет. И американские СМИ не выполняют требования российского закона, – сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита с президентом США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что закон о медиа, финансируемых из зарубежных источников, стал ответом на действия США в отношении российских СМИ. Захарова напомнила, что закон направлен на защиту интересов отечественных СМИ от возможных нежелательных действий иностранных властей.