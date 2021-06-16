Путин процитировал слова Льва Толстого про счастье Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита с американским лидером Джозефом Байденом в Женеве процитировал слова великого русского писателя Льва Толстого про счастье. Так глава государства ответил на вопрос о доверии американскому коллеге и о том, удалось ли в ходе переговоров с Байденом выйти на новый уровень взаимопонимания.

- В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите им! Так сказал как-то Лев Толстой. Вот, мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия. Но зарницы его, мне кажется, промелькнули, - отметил Владимир Путин.

Как писал сайт kp.ru, ранее на сайте Кремля опубликовали совместное заявление президентов России и США по итогам переговоров в Женеве. В данном документе говорится, что РФ и Штаты подтверждают приверженность принципу, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

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