Путин: Россия ведет себя адекватно возникающим угрозам Фото: REUTERS

Россия ведет себя адекватно возникающим угрозам. Об этом в среду, 16 июня, в ходе пресс-конференции сообщил российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с американским президентом Джозефом Байденом в Женеве.

- Если на Западе считают, то это не значит так, что это так и есть. Позвольте послать ответную шайбу послать. Выход США из ПРО в 2002 году - непредсказуемо. Выход из договора в 2019 году - чего стабильного? Выход из договора по открытому небу - чего тут стабильного? А что стабильного в том, что поддержали переворот на Украине? Нет, надо было кровавый госпереворот, который привел к последствиям. И вы считаете, что мы ведем себя непредсказуемо? Мы ведем адекватно возникающим угрозам, - сказал российский лидер.

Владимир Путин подчеркнул, что странам необходимо договориться о правилах поведения во многих вопросах.

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