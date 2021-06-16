Путин поздравил футболистов России с победой над Финляндией

Путин поздравил футболистов Россию с победой над Финляндией Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поздравил российскую сборную по футболу с победой в матче в матче второго тура группового раунда чемпионата Европы с Финляндией в среду, 16 июня. Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Джозефом Байденом.

- Поздравляю, вы молодцы, - сказал Владимир Путин во время пресс-конференции в Женеве.

Как писал сайт kp.ru, российская сборная по футболу сегодня обыграла финскую команду группового этапа чемпионата Европы, который состоялся в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной России - Алексей Миранчук на 45+2 минуте поразил ворота Финляндии.

Благодаря данной победе над Финляндией российская сборная набрала три очка и поднялась на второе место в турнирной таблице группы B.

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