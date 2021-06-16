Путин пошутил: «Синий туман – обман» Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин пошутил в ходе пресс-конференции по итогам саммита с американским лидером Джозефом Байденом в среду, 16 июня.

Во время конференции один из журналистов хотел что-то уточнить у российского лидера, выкрикнул свой вопрос, однако слышно было только обрывок фразы и слово «обман».

- Синий туман, похож на обман. Мы сейчас с вами песни петь будем. Но нас не поймут ваши иностранные коллеги, - сказал глава государства.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита с американским лидером Джозефом Байденом в Женеве процитировал слова русского писателя Льва Толстого про счастье, отвечая на вопрос журналистов о доверии американскому коллеге и о том, удалось ли в ходе переговоров выйти на новый уровень взаимопонимания.

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