Путин пошутил: «Синий туман – обман» Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин пошутил в ходе пресс-конференции по итогам саммита с американским лидером Джозефом Байденом в среду, 16 июня. Во время конференции один из журналистов хотел задать президенту вопрос про «обман».

- Синий туман, похож на обман. Мы сейчас с вами песни петь будем. Но нас не поймут ваши иностранные коллеги, - сказал глава государства.

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