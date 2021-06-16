Путин о BLM: мы сочувствуем народу США, но не хотим, чтобы подобное произошло у нас

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия сочувствует тому, что произошло в США. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин характеризуя протесты движения Black Lives Matter.

Также в связи Путин вспомнил события в Капитолии в январе этого года, когда сторонники Трампа пришли в Конгресс США с политическими требованиями. Российский лидер напомнил, что на сегодняшний день против 400 человек возбуждены уголовные дела, а 70 человек было арестовано сразу, 30 находятся еще под арестом.

«Ведь никто из США нас не информируют. А одну из участниц полицейский застрелил на месте. Во многих странах происходит тоже самое, что и у нас. Мы сочувствуем тому, что произошло в США, но не хотим, чтобы это произошло у нас», - заявил президент России.

Напомним, ранее Путин заявил, что для существования движения Black Lives Matter в США есть основания, отметив, что не может оправдать «экстремальное» поведение некоторых участников движения. По его словам, в России ничто подобное произойти не может, поскольку многонациональность является одной из сильных сторон нашей страны.